Мусаев: «Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Потрясающая серия, пять побед подряд. В сезоне без поражений идет команда, отличный старт. Всем ли вы довольны как тренер в такой ситуации?

- Нет, конечно, не всем. Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась, потому что все победы с разницей в один мяч. Много матчей, которые мы вывезли на характере. Хочется добавить прочности и играть с запасом.

- «Локомотив» тоже на ходу сейчас. Удалось ли в процессе подготовки определить уязвимые места в игре соперника?

- Я бы не хотел о них говорить. Конечно, они, как у каждой команды есть

- Статистика, которая обращает на себя внимание, - слабая реализация «Краснодара». Это чинится, тренируется? Что с этим можно сделать?

- Самое важное, что есть моменты. Хуже было бы, если бы не было моментов. И это была бы большая проблема. Над реализацией поработаем и сделаем ее лучше.

- Обычно здесь идет вопрос по изменениям в составе, но относительно предыдущей игры с «Динамо» в чемпионате у вас нет изменений. Объясните причину. В перерыве вы сделали тройную замену. Значит, в первом тайме что-то было не так, а состав тот же, без изменений. Почему так?

- Потому что хочется, чтобы добавлялась сыгранность у команды. Я был недоволен концовкой первого тайма с «Динамо», но и началом второго тайма после тех замен, которые мы сделали, я тоже остался недоволен. Это был сложный выбор, обычно за два дня до игры я уже определяю состав, а сегодня я только утром принял решение. Было две позиции, которые могли качнуться, но решил победный состав не менять.

- Что за позиции?

- Не могу сказать. Но если вы видите, «Локомотив» тоже сделал только одно изменение.