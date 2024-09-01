Махачкалинское «Динамо» снова победило: после «Спартака» 0:1 получили самарские «Крылья»

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч седьмого тура состоялся 1 сентября на стадионе «Самара Арена».

В этом сезоне самарцы очень категоричны – либо победа, либо поражение. Последнее случается куда чаще: семь раз против двух. Но обе победы «Крылья Советов» одержали в РПЛ, поэтому по турнирной таблице далеко не упали. А на Кубок России самарцы, видимо, забили. Как раз там махачкалинцы посреди недели обыграли «Спартак», но вот в РПЛ после неплохого старта «Динамо» уже чувствует себя не лучшим образом – упали в зону стыковых матчей.

И максимально собранными приехали гости в Самару. Получилось у «Динамо» погасить стартовый запал «Крыльев», хозяева поболее владели мячом, но ровным счётом ничего не создавали. Блицкрига не получилось, а далее пошла уже равная игра – с огромным количеством фолов, взаимных ошибок, потерь.

Только под занавес первого тайма соперники немного пришли в себя и обменялись ударами. Для начала Ежов заработал перспективный штрафной удар и жёлтую карточку для Пальцева. К мячу подошли Галдамес и Орозко, в итоге аргентинец пробил над «стенкой», направив мяч под перекладиной. Но Давид Волк выручил, в блестящем броске метнувшись туда же.

За сейвом голкипера последовал и гол «Динамо». Открывают счёт гости под самый занавес тайма после вброса из аута. Джавад мяч принял и прострелил «шведой», на дальней штанге одинокий Гаджиев без проблем завершил робкую атаку – 0:1.

Ужасающее бездействие «Крыльев» в атаке явно не устраивало Осинькина. Сразу после перерыва он заменил Цыпченко и Шитова. Вышли Олейников и Гарре, но ничего не менялось. Стерильное владение хозяев дивидендов не приносило, махачкалинское «Динамо» спокойно сдерживало натиск и поглядывало на часы. Конец матча приближался.

Лучшим моментом «Крыльев» стал случайный рикошет. Дальний удар Галдамеса зацепил голову Табидзе, мяч изменил траекторию и врезался в штангу – Волк уже ничем помочь не мог. Но на гол «Крылья» так и не наиграли, так они его и не забили, уступив махачкалинскому «Динамо» на своём поле. Довольно неожиданный результат.