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Галактионов объяснил перестановку в составе перед матчем с «Краснодаром»

01 Сентября 2024 • 19:27 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Краснодар
1 2.25 X 3.70 2 3.10
1-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Как меняется психология команды, когда перед туром ты не в роли догоняющего в таблице, а непременно должен удержать первую строчку?

- Так вы же видите, что таблица онлайн меняется достаточно быстро от матча к матчу, что одна команда может очки потерять, а другая выиграть, и положение команда плавающее. Мы на этом не зацикливаемся, а больше внимания уделяем качеству своей игры, своему матчу, что нам надо продолжать в том же духе, показывать определенный стиль игры, свою стилистику и, конечно же, добиваться результата перед своими болельщиками.

- У вас семь побед подряд, но говорят, что плох тот тренер, который всем доволен. Есть ли аспекты в игре «Локомотива», которые вы хотели бы еще подкрутить?

- Очень много аспектов, которые появляются после каждого матча во всех фазах игры, в обороне и атаке, в переходных моментах, стандартных положениях. Стараемся доносить до наших игроков эти детали, потому что с одной стороны временной цейтнот, через два дня на третий матчи, Кубок, чемпионат, Кубок, чемпионат, и не так много времени. Но в частных беседах и тренировочных беседах этому внимание уделяем.

- Вы сказали про стандарты. «Краснодар» - единственная команда, которая со стандарта еще не пропускала и вообще пропустила лишь трижды в этом сезоне. Хорошая оборона. Есть какие-то особые идеи по забиванию мячей сегодня?

- Мы определенные нюансы предложили, безусловно, и наигрыш, и определенные взаимодействия при стандартных положениях. Посмотрим, насколько  удастся из реализовать в игре.

- Относительно прошлого матча чемпионата одна замена: Тимофеев вместо Карпукаса. Объясните почему.

- Тимофеев достаточно хороший матч провел на Кубок, мы посчитали необходимым, что сегодня в этой позиции должен выйти более мобильный игрок, который придаст нам  очень много действий  с точки зрения единоборств и оборонительных качеств.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

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