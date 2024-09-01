Ринат Билялетдинов рассказал, хочет ли он продолжить тренерскую карьеру

Бывший футболист московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал, готов ли он продолжать тренерскую карьеру.

Специалист отметил, что запас остался, хоть, казалось бы, что можно остыть, однако у него до сих пор остаются амбиции.

«Опыт хочется передать, хочется кого-то из игроков вытолкнуть на большой профессиональный уровень», – заявил Билялетдинов в эфире «Локомотив LIVE».

Последним клубом 67-летнего специалиста была молодежная команда «Химок», с которой он прекратил сотрудничество в октябре прошлого года. Ранее он возглавлял «Долгопрудный», казанский «Рубин» и «СКА Хабаровск».