Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

01 Сентября 2024 • 19:16 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Краснодар
1 2.25 X 3.70 2 3.10
1-й тайм

Бывший рулевой «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о выступлениях московской команды в сезоне 2024/2025. По словам Билялетдинова, он положительно оценивает работу рулевого «железнодорожников» Михаила Галактионова.

«Работу Галактионова оцениваю положительно. Были подъёмы, спады. Сколько и критики было. Разные периоды были. Но тот факт, что он проводит уже 50-й матч в качестве главного тренера, это очень хорошо», - цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Билялетдинов также отметил, что Галактионову дают работать в «Локомотиве», и это важно.

В воскресенье «Локомотив» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Краснодара». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов Михаил Галактионов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Сентября
19:35
Мусаев: «Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась»
19:27
Галактионов объяснил перестановку в составе перед матчем с «Краснодаром»
19:16
Ринат Билялетдинов оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
19:15
«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:36
«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очную битву
17:10
Борис Игнатьев ответил, в каком клубе РПЛ собрана лучшая молодёжь
15:42
Булыкин: Мне нравится, что делает «Локомотив»
14:03
Наумов рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Краснодар»
12:07
«Локомотив» – «Краснодар»: Ориентировочные стартовые составы на центральный матч тура РПЛ
11:47
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
31 Августа
13:22
Булыкин предположил, какой футбол покажут «Локомотив» и «Краснодар»
12:45
Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу»
11:08
Павлюченко: «Локомотив» и «Краснодар» не определят победителя»
10:20
Милонов: «Дзюба никому не нужен»
09:54
Наумов: «В следующем году «Локомотив» способен побороться за чемпионство»
30 Августа
19:40
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
17:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар чемпионата России — 1 сентября 2024
12:45
Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым
29 Августа
18:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Краснодар чемпионата России – 1 сентября 2024
14:37
Сулейманов: Хочу помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте в РПЛ
14:23
Сулейманов рассказал о советах от Дзюбы
14:15
Наумов: «Не дал бы ни одного процента на чемпионство «Локомотива»
10:39
Галактионов ответил на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локомотив»
28 Августа
15:17
Форвард «Краснодара» заявил, что команда могла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
14:38
«Локомотив» открывает таланты»: Губерниев похвалил Галактионова
10:55
Александр Мостовой признался, что его удивил «Локомотив»
26 Августа
17:03
Эштреков рассказал о перспективах «Локомотива» в борьбе за золото РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
2
2
3.30 3.85 1.97
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
1
1.69 3.80 5.00
Видео
48 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
0
1
2.05 3.80 3.10
Видео
33 мин
Ростов Ростов
Факел Факел
1
0
1.56 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
20:28 · Россия. Премьер-лига
Илья Садыгов назвал Заболотного одним из лучших форвардов России
20:11 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Голы придут очень скоро»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Если разбирать 12 пропущенных голов, то нет опасений каких-то больших»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Глушенков вернётся в общую группу «Зенита» - известна дата
19:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» нужно поскорее забыть встречу с «Оренбургом»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Соболев и Глушенков приступят к тренировкам в общей группе «Зенита»
19:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» и «Нефтехимик» оставили голы на потом
19:37 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался о «сухой» серии Тюкавина
19:35 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:27 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил перестановку в составе перед матчем с «Краснодаром»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов рассказал, хочет ли он продолжить тренерскую карьеру
19:16 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:10 · Россия. Премьер-лига
Грачёв: «Футболистам «Спартака» стыдно играть плохо у такого тренера»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Лунёв – о матче с «Оренбургом»: Безусловно, это упущенная победа
18:56 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Факел» огласили стартовые составы
18:45 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, как «Динамо» будет готовиться к «Ахмату»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, чего не хватает Тюкавину в нынешнем сезоне
18:36 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очную битву
18:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высказался о возможном возвращении Чалова в ЦСКА в будущем
18:20 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» из Махачкалы повело в Самаре в конце первого тайма
18:19 · Россия. Премьер-лига
Москвичёв – самый молодой вратарь за 15 лет, отбивший два подряд пенальти в РПЛ
18:17 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Для болельщиков это была просто невероятная игра»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем