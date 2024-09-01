Ринат Билялетдинов оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Бывший рулевой «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о выступлениях московской команды в сезоне 2024/2025. По словам Билялетдинова, он положительно оценивает работу рулевого «железнодорожников» Михаила Галактионова.

«Работу Галактионова оцениваю положительно. Были подъёмы, спады. Сколько и критики было. Разные периоды были. Но тот факт, что он проводит уже 50-й матч в качестве главного тренера, это очень хорошо», - цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Билялетдинов также отметил, что Галактионову дают работать в «Локомотиве», и это важно.

В воскресенье «Локомотив» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Краснодара». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.