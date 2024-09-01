Грачёв: «Футболистам «Спартака» стыдно играть плохо у такого тренера»

Актёр Дмитрий Грачёв высказался об игре футболистов «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

По мнению Грачёва, после прихода Станковича у команды появился характер. Станкович — уважаемый человек в футболе, и футболисты понимают это, отметил актёр.

— Нынешним игрокам «Спартака» стыдно играть плохо у такого тренера. Возможно, Станкович не гениальный тактик. Но он хороший мотиватор, — приводит слова Грачёва «РБ Спорт».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» перед стартом нового сезона. На данный момент команда занимает третье место в чемпионате России, набрав 14 очков в семи играх.