Лунёв – о матче с «Оренбургом»: Безусловно, это упущенная победа

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв подвел итоги матча седьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:2).

Голкипер отметил, что «бело-голубые» безусловно упустили победу, ведь нужно посмотреть, как складывалась игра.

«Не берем первый тайм, там мы будто просто еще не «подъехали». Но, судя по второму тайму, «Динамо» потеряло очки», - приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Марцела Лички занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе. В следующем туре они на своем поле сыграют против грозненского «Ахмата». Матч пройдет после перерыва на международную паузу.