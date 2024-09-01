«Ростов» и «Факел» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и воронежского «Факела» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги. Место в воротах хозяев займет Даниил Одоевский.

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Комличенко, Роналдо.

Стартовый состав «Факела»: Гудиев, Юрганов, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин, Гиоргобиани.

Главный арбитром матча назначен Алексей Сухой. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.