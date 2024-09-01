Личка рассказал, как «Динамо» будет готовиться к «Ахмату»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как столичный клуб будет готовиться к матчу восьмого тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

«У нас 10-11 игроков уедут в сборные, так что будем тренироваться вместе со второй командой. Нам не нужно будет никуда спешить, какие-то игроки смогут отдохнуть и залечить какие-то микротравмы», - приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Напомним, что игра между «Динамо» и «Ахматом» пройдет 15 сентября в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 14:15 по московскому времени. «Бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.