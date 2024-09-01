Личка рассказал, чего не хватает Тюкавину в нынешнем сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающего столичного клуба Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что в прошлом году у нападающего была такая же длительная серия, когда он не забивал.

Сегодня, 1 сентября, Тюкавин не реализовал пенальти в матче седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).