Личка рассказал, чего не хватает Тюкавину в нынешнем сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающего столичного клуба Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
Специалист отметил, что в прошлом году у нападающего была такая же длительная серия, когда он не забивал.
Сегодня, 1 сентября, Тюкавин не реализовал пенальти в матче седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).
«В первом тайме у него был хороший шанс, когда он бил головой, потом не реализовал пенальти, а когда забил, судья свистнул офсайд. Надо быть терпеливым и стараться, работать, продолжать бить, и всё придёт», - приводит слова Лички пресс-служба столичного клуба.
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