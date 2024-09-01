«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очную битву

Сегодня, 1 сентября, «Локомотив» встретится у себя дома с «Краснодаром» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Пресс-службы обеих команд опубликовали составы команд на предстоящий поединок.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов (вр), Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов (к), Тимофеев, Батраков, Самошников, Тикнизян, Воробьёв.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян (к), Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Начало матча между «Локомотивом» и «Краснодаром» запланировано на 19:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.