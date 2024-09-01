Пономарёв высказался о возможном возвращении Чалова в ЦСКА в будущем

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном возвращении нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова в стан столичного клуба в будущем.

«Возвращение в ЦСКА? Думаю, да, обязательно вернётся. Никуда не денется», - приводит слова Пономарёва «Советский спорт».

Напомним, что 26-летний форвард пополнил ряды чемпиона Греции в летнее трансферное окно, заключив контракт до лета 2027 года. Сумма перехода составила три миллиона евро.

Чалов уже принял участие в пяти играх за ПАОК во всех турнирах и смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.