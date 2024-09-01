«Динамо» из Махачкалы повело в Самаре в конце первого тайма

Аутсайдеры Премьер-лиги «Крылья Советов» и «Динамо» из Махачкалы играют в матче седьмого тура. В самом конце первого тайма гости повели - Джавад Мохаммад Хоссейннеджад справа прострелил к воротам, а Абакар Гаджиев в касание переправил мяч в сетку - 0:1. При таком счете «Динамо» с 8 очками делит восьмое место, у соперника шесть баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.