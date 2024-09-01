Аутсайдеры Премьер-лиги «Крылья Советов» и «Динамо» из Махачкалы играют в матче седьмого тура. В самом конце первого тайма гости повели - Джавад Мохаммад Хоссейннеджад справа прострелил к воротам, а Абакар Гаджиев в касание переправил мяч в сетку - 0:1. При таком счете «Динамо» с 8 очками делит восьмое место, у соперника шесть баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Динамо» из Махачкалы повело в Самаре в конце первого тайма
|Крылья Советов
|Динамо Махачкала
|1 1.80
|X 3.70
|2 4.80
2-й тайм
Новости по матчу
Сегодня, 01 Сентября
30 Августа
16:56Качественная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Динамо чемпионата России — 1 сентября 2024
29 Августа
18:31Ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Динамо Махачкала чемпионата России – 1 сентября 2024
28 АвгустаПоказать ещё
Бонусы букмекеров
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Спортивные новостиЛеклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 01 Сентября
18:19 · Россия. Премьер-лигаМосквичёв – самый молодой вратарь за 15 лет, отбивший два подряд пенальти в РПЛ
17:57 · Россия. Премьер-лигаТерёхин: «Концовка матча «Оренбург» - «Динамо» была похожа на дворовый футбол»
17:49 · Россия. Премьер-лигаЭкс-тренер «Зенита»: «Наверное, питерцы хотят до Нового года решить все задачи по чемпионству»
17:45 · Россия. Премьер-лигаАлексей Попов: «На протяжении карьеры никто так и не понял, где должен играть Игнатов»
17:44 · Россия. Премьер-лигаСилкин заявил, что «Динамо» потеряло очки матче против «Оренбурга» из-за VAR
17:36 · Россия. Премьер-лигаПервый тренер Соболева высказался о новости, что у форварда случился конфликт с игроками «Зенита»
17:30 · Россия. Премьер-лига«Акрон» подписал бывшего защитника «Балтики» Фернандеса официально
17:24 · Россия. Премьер-лигаБиджиев: «Алибеков - важный для нас игрок, но мы не в первый раз в такой ситуации»
17:19 · Россия. Премьер-лигаОсинькин: «Возможно, Костанца сыграет справа, он ещё перчатки брал на тренировках»
17:13 · Россия. Премьер-лигаКомментатор Трушечкин – о «Динамо»: «Команда без единого твёрдого позвонка, сплошные суставы»
Рекомендуем
Бан пользователя