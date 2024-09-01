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Москвичёв – самый молодой вратарь за 15 лет, отбивший два подряд пенальти в РПЛ

01 Сентября 2024 • 18:19 Комментировать
Оренбург
2:2
Динамо Москва

В воскресном матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. Одним из героев встречи стал вратарь «горожан» Богдан Москвичёв, который отбил удар с пенальти в исполнении Константина Тюкавина.

Как сообщают специалисты из Opta, Москвичёв стал самым молодым вратарём за 15 лет, отбившим в Премьер-лиге два пенальти подряд.

В семи прошедших матчах сезона Премьер-лиги «Оренбург» смог набрать шесть очков (одна победа, три ничьи, три поражения). Следующий матч команда Давида Деограсии проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Богдан Москвичёв

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