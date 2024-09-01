Деограсия: «Для болельщиков это была просто невероятная игра»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Какие эмоции?

- Что касается сегодняшней игры, я считаю, что для болельщиков это была просто невероятная игра. Мое мнение: первый тайм команда сыграла просто невероятно и хорошо. В начале второго тайма лично мне игра не очень понравилась, как будто не хватало концентрации команде. После того, как нам забили второй гол с пенальти, команда оживилась. Как минимум, ничья была заслужена.

- Расскажите о перестановках, которые произошли в конце игры, когда стали менять правый фланг, в центре изменения, нападающий вышел свежий.

- Было видно, что Андрей Малых был уставший, не хватало скорости на этом фланге, поэтому выпустили Рыбчинского, Жорди выпустил, нужна была скорость, активность. Жорди очень хорошо играет один в один. Когда мяч у него, он часто сужается и освобождает весь фланг и полуфланг для Рыбчинского. Куэро выпустил как второго нападающего с надеждой, что получится гол забить.

- Какие планы на ближайшие дни? Будут ли выходные, как построите подготовку в двухнедельной паузе?

- Все верно, у нас будет 4 дня выходных, команда будет отдыхать, после чего вернемся к тренировкам и будем готовиться против «Локомотива». Нужно продолжать так же и улучшаться, чтобы из этого положения подниматься дальше.