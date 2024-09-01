Силкин рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Российский тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», ответил на вопрос, чего не хватило «бело-голубым» в матче с «Оренбургом».

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги завершилась ничейным результатом – 2:2.

«Динамо» не хватило реализации в конце этого матча. Был эпизод, когда три игрока вышли на вратаря и не использовали этот момент», — приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что в первом тайме «Оренбург» играл лучше, а «Динамо» допустило много ошибок в обороне.

На данный момент «Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.