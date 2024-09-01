​Булыкин: «Соболеву будет трудно в «Зените»

Главной новостью уходящей недели в российском футболе стал переход Александра Соболева в питерский «Зенит». В то же время чемпион России усилился и аргентинцем Лусиано Гонду, который уже успел ярко проявить себя в очередном матче «Зенита». И Дмитрий Булыкин, бывший футболист российской сборной, считает, что Соболеву будет трудно выдержать конкуренцию за место в основе с ним.

- «Пари НН», конечно, не показатель. Но самое главное в игре — результат. Здесь показал результат «Зенит», и новичок сделал дубль. Очень тяжело придется Соболеву, - цитирует слова бывшего нападающего Газета.Ru.

В следующем туре питерский клуб сыграет с московским ЦСКА.