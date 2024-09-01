Личка: «Не знаю, видели ли вы команду «Динамо» в первом тайме на поле»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- После первого тайма, когда казалось, что «Оренбург» сильнее «Динамо», по итогам первого тайма многие цифры были на стороне команды хозяев, было слышно в коридоре, как вы разговаривали с командой. Действительно ли нужно было эмоционально встряхнуть, получилось ли это, о чем разговаривали?

- Честно скажу, не знаю, вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я не видел никого. Я видел только команду «Оренбурга», которая была, бегала, убегала, старалась давить соперника. Нас вообще на поле не было. Мы думали сыграть на мастерстве, и что соперник нам сам отдаст очки?! Мы вообще забыли базовые вещи, которые должна делать каждая команда, каждый игрок. Мы можем разговаривать о тактике, стандартах и разных вещах, но когда ты не хочешь бегать, не хочешь идти в игру, в подбор мяча, делать спринты за спину соперника, играть один в один, например, не можешь ожидать успеха.

- У вас получилось встряхнуть команду, и вы практически набрали три очка.

- Получилось, я не знаю. Скажу так: сегодня у нас было счастье, что соперник в первом тайме больше не забил, потому что мог забить два, а, может быть, и три. Это было наше счастье. Потом вышли на поле, чуть больше начали двигаться. С другой стороны, первый пенальти - там мяч попал в руку. Это больше повезло для нас. Мы забиваем автогол, с другой стороны, нам повезло, что такой гол забили. Когда мы забили второй мяч, там не хватало нашего мастерства, чтобы забить третий гол и закрывать игру. В последние 10 минут мы больше старались играть через контроль мяча и не заставляли команду соперника бегать в контратаки, потому что она очень сильная. Надо быть более умными и хорошо анализировать ситуацию, но мы не смогли. Наконец, вы видели счет 2:2, там мог забить «Оренбург», могли забить мы. Был такой любительский футбол - пять человек впереди, пять человек сзади, и смотрели, кто забьет.

- Впереди две недели до следующего матча. Как построите подготовку?

- У меня 10-11 игроков уезжают в сборные. Остается 8-9 игроков. Мы будем тренироваться вместе со второй командой, спокойно. 14 дней есть, не надо никуда спешить. Какие-то игроки чуть-чуть отдохнуть, будем работать над физикой, у кого-то есть маленькие травмы всегда. Посмотрим, что у Диего Лаксальта, у него что-то случилось с голеностопом. Думаю, через 3-4 дня все увидим, будет хорошо.