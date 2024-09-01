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Терёхин: «Концовка матча «Оренбург» - «Динамо» была похожа на дворовый футбол»

01 Сентября 2024 • 17:57 Комментировать
Оренбург
2:2
Динамо Москва

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин дал комментарий по поводу ничьей «бело-голубых» в гостях у «Оренбурга» (2:2). Динамовцы могли победить, но пропустили второй гол в самой концовке.

«Не хватило одного гола, чтобы победить (смеётся). Концовка матча была похожа на дворовый футбол, команды играли без обороны, на поле было большое количество опасных моментов. Но зато было интересно смотреть за такой игрой», - цитирует Терёхина «РБ Спорт».

Терёхин предположил, что «Динамо», возможно, не стоило рисковать при счёте 2:1 в свою пользу, когда команда стремилась забить третий гол. При этом, по словам Терёхина, ничего страшного в потере очков нет.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Ахмата» на своём поле.

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