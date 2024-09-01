Агент Кордовы высказалась о возможном возвращении нападающего в Россию

Агент нападающего турецкого «Аланьяспора» Серхио Кордовы Андрейна Лопес высказалась о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Возвращение Кордовы в Россию? Это исключено, у него все хорошо в Турции», — сказала агент в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний венесуэльский нападающий вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Сочи», который вылетел в Первую лигу. Он принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнерам по команде.

Соглашение Кордовы с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года.