Алексей Попов: «Жозе думал, поиграет, как в Саудовской Аравии»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о форварде московского «Спартака» Виллиане Жозе.

«Жозе приехал и думал, поиграет, как в Саудовской Аравии. Видимо, он сейчас понял, что это не так. Он сейчас либо пересматривает свои взгляды, либо забил на футбол», — приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, в текущее трансферное окно «Спартак» приобрел Жозе у «Бетиса» за два миллиона евро. В составе «красно-белых» он принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, но не отметился результативными действиями.

Трудовой договор 32-летнего Жозе со «Спартаком» рассчитан на два года.