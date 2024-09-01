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Алексей Попов: «Жозе думал, поиграет, как в Саудовской Аравии»

01 Сентября 2024 • 17:52 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о форварде московского «Спартака» Виллиане Жозе.

«Жозе приехал и думал, поиграет, как в Саудовской Аравии. Видимо, он сейчас понял, что это не так. Он сейчас либо пересматривает свои взгляды, либо забил на футбол», — приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, в текущее трансферное окно «Спартак» приобрел Жозе у «Бетиса» за два миллиона евро. В составе «красно-белых» он принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, но не отметился результативными действиями.

Трудовой договор 32-летнего Жозе со «Спартаком» рассчитан на два года.

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