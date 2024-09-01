Экс-тренер «Зенита»: «Наверное, питерцы хотят до Нового года решить все задачи по чемпионству»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мыслями об активности питерского клуба на летнем трансферном рынке. Специалист предполагает, что «сине-бело-голубые» хотят решить вопрос с чемпионством уже по итогам первой части сезона 2024/2025.

«Я думаю, мы чего-то не знаем. В «Зените» сидят люди умные, вдумчивые. Сейчас купили аргентинца, Соболева, до этого – лучших россиян. Наверное, хотят до Нового года решить все задачи по чемпионству, чтобы ни у кого вопросов не возникло», - цитирует Мельникова «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. На текущий момент питерцы располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, хотя в воскресенье обойти их может «Локомотив» - в случае своей победы над «Краснодаром».