Москвичёв: «Мои труды не прошли даром, одно очко - оно тоже очко»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Динамо» Москва Богдан Москвичёв для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Ваша команда сегодня будет не очень довольна результатом?

- Да, всегда играем на победу, очень хотелось сыграть сухой матч. Жалко, что пропустил такие мячи. Конечно, это пенальти, но они были забиты не так уверенно, так сказать. Поэтому все-таки обидно. Но нельзя не похвалить команду за то, что играли все 90 минут. Всем большое спасибо, мои труды не прошли даром, одно очко - оно тоже очко. Не супер, но удовлетворительно.

- Есть ли еще эмоции? Уходя с поля, болельщики скандировали вашу фамилию.

- Честно? Эмоций уже нет, всё оставил в игре. Большое спасибо болельщикам. На самом деле, в моей карьере такое впервые.