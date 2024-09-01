Алексей Попов: «На протяжении карьеры никто так и не понял, где должен играть Игнатов»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился комментарием об игре атакующего полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

По мнению эксперта, Игнатов не вписывается в схему главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Хотя я не знаю, в какую он вообще игру может вписаться. На протяжении всей карьеры никто так и не понял, где должен играть Игнатов. Непонятный футболист, — заявил Попов Legalbet.

Экс-игрок считает, что Игнатову нужно уйти из «Спартака» в аренду.

В этом сезоне 24-летний хавбек принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Игнатова с «красно-белыми» рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в два с половиной миллиона евро.