Силкин заявил, что «Динамо» потеряло очки матче против «Оренбурга» из-за VAR

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу арбитров в матче седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

Специалист отметил, что «бело-голубые» должны были победить, так как отмененный гол Константина Тюкавина был забит не из офсайда.

«Тюкавин забил чистый гол, его отменяет VAR. В нашей стране VAR не нужен. К Левникову претензий не предъявишь — ему порекомендовали (арбитр на VAR) — он сделал», - приводит слова Силкина «Матч ТВ».

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице.