Первый тренер Соболева высказался о новости, что у форварда случился конфликт с игроками «Зенита»

Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов высказался о том, что у его подопечного возник конфликт с российскими игроками питерского «Зенита».

Специалист отметил, что не верит в то, что в команде с берегов Невы возник конфликт из-за места в раздевалке.

«То у него с психикой проблемы, то с раздевалкой. В «Зените» профессиональные футболисты, они должны выполнять свою работу. Это не их дело, кого покупает клуб. Соболев заиграет в «Зените», - приводит слова Горбунова «РБ Спорт».

Напомним, что Соболев подписал контракт с «Зенитом» на три года с опцией продления еще на один сезон.