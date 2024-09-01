Даниил Денисов: «Путь спартаковца — непростая задача»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, как объяснить легионерам, что значит быть спартаковцем.

По словам игрока, не так просто за раз передать весь смысл, это нужно прожить.

«Некоторые футболисты приезжают, и не все понимают это. В этом и есть проблема. Почему не понимают? Потому что путь спартаковца — непростая задача», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

При этом защитник отметил, что, по его мнению, он справляется с ролью спартаковца.

В текущем сезоне 21-летний Денисов принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.