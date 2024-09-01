«Акрон» в социальных сетях объявил о том, что левый защитник сборной Боливии и «Боливара» Роберто Фернандес будет выступать за тольяттинский клуб.

«25-летний левый фулбэк «Боливара» Роберто Фернандес был арендован нашим клубом до конца сезона», - об этом сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон защитник провел в аренде в калининградской «Балтике», которая вылетела в Первую лигу. Он принял участие в 40 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.