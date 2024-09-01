Биджиев: «Алибеков - важный для нас игрок, но мы не в первый раз в такой ситуации»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Как скажется на игре вашей команды отсутствие Алибекова?

- Конечно, Алибеков - важный для нас игрок, но мы не в первый раз в такой ситуации, поэтому будем выходить из положения за счет тех игроков, которые у нас есть в составе.

- Относительно прошлого матча в чемпионате против «Рубина», вы сделали восемь изменений в стартовом составе, почему?

- Вы знаете, как? Перед «Рубином» нам пришлось пойти на изменения, потому что на предыгровой разминке получил травму Касинтура, поэтому там в экстренном порядке мы вносили изменения в состав. Сейчас все ребята работали. Состав на этот матч мы определяли исходя из той работы, которая была проведена в предыдущем цикле.

- В чемпионате «Динамо» не побеждает на выезде. Почему?

- Я считаю, что чемпионат только начался, поэтому какие-то глобальные прогнозы делать рано. Поживем - увидим.