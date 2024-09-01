Осинькин: «Возможно, Костанца сыграет справа, он ещё перчатки брал на тренировках»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Второй матч подряд в чемпионате играете против прямого конкурента. Как это сказывается на подготовке к играм?

- Конечно, сказывается. Мы всегда учитываем сильные и слабые стороны игры соперника, но нет команд, которые играют в одинаковый футбол. Наверное, все, что эти команды объединяет, это то, что они играют не в четыре, а в пять защитников. Все остальное - то, как они интерпретируют свою схему, у всех команд она совершенно разная. Я говорю о предыдущих матчах с «Нижним» и «Факелом».

- Ломаев сегодня раздает автографы, Фролов тоже вне заявки. Как их здоровье, когда ждать их возвращения на поле?

- В какой-то мере Ломаев поближе. У Фролова небольшой перелом, но уже прошло минимум пару недель или неделя. Они готовятся, но можно будет разговаривать только после двухнедельной паузы уже более конкретно.

- Костанца сегодня вновь играет справа. Можно ли назвать его самым универсальным игроком вашей команды?

- Можно назвать. Возможно, он сыграет справа. Он еще перчатки брал на тренировках. Он умеет играть на многих позициях, и этим приносит команде большую пользу.

- Как-то отдельно настраивали команду? Все-таки игра против «Динамо», команды, которая рядышком в турнирной таблице?

- Не знаю, как это работает. Сказать, что они рядом, и теперь всё будет хорошо? Теперь они уже будут настроены? Мы готовимся к матчам, понимаем, что сейчас только первый круг, и очки нужно считать в конце второго. Но чтобы было, что считать, надо их сейчас уметь брать.