Три футболиста «Динамо», из-за которых «бело-голубые» чуть не проиграли в Оренбурге

Ставим оценки футболистам Марцела Лички

Лихо закрученный сюжет, огненный матч и 2:2, которыми никто не остался доволен. Но есть и другое мнение – как раз победы сегодня никто не заслужил. «Динамо» на двух пенальти и попытке «Оренбурга» удержать счёт могло выехать – не получилось. Были люди, которые явно тянули команду вниз.

Давайте разбираться, из-за кого же «Динамо» чуть не уступило в этой встрече. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ – 4,5. За глупейший подкат Башича Хорхе получил такую «высокую» оценку, но тут пенальти случился из-за неосмотрительных действий защитника, особой заслуги атакующего игрока нет. Как и по ходу всего матча – Карраскаль сегодня отдыхал.

Четырежды пошёл в дриблинг – четырежды мяч потерял. Ни одной обостряющей передачи не сделал, трижды неудачно навесил, однажды – пробил выше ворот. Ну и 12 потерь совершил.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 4,0. Что-то у главной звезды «Динамо» новый сезон не получается, так и на лавку недолго присесть. Тем более, при усилившейся конкуренции. Тюкавин опять невпопад действовал в завершении, регулярно заступал в офсайд, бил выше ворот в отличных ситуациях.

В пассиве Тюкавина два загубленных момента, гол из офсайда и 11 потерь мяча. Участие в опасных атаках Константина было минимально, он лишь перечёркивал труд партнёров. Атакующую же активность спас как раз выход нового конкурента – Маухуба.

ЯРОСЛАВ ГЛАДЫШЕВ – 3,5. Хотя, например, Ярослав сильно и не старался, чтобы было что перечёркивать. С правого фланга никакой угрозы не поступало. Гладышев вот уже второй матч подряд просто растворяется на поле.

Даже сложно как-то оценить игру Ярослава, ведь за 66 минут атакующий полузащитник сделал всего восемь точных передач и все они шли назад или поперёк поля. Никакого обострения, девять потерь и довольно поздняя (для такой игры) замена.