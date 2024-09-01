Комментатор Трушечкин – о «Динамо»: «Команда без единого твёрдого позвонка, сплошные суставы»

Комментатор Роман Трушечкин раскритиковал московское «Динамо» после матча седьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:2).
Эксперт назвал игру столичного клуба кошмарной, ведь они второй матч играют без середины поля.
«Уйма растранжиренных моментов. Голы с пенальти через удары своих и шальных новичков. Без Лунева они уже были бы в зоне стыков. Команда без единого твердого позвонка, сплошные суставы», - написал Трушечкин в своем телеграм-канале.
Напомним, что столичный клуб после семи туров чемпионата России имеет в своем активе 13 очков. В следующем туре «бело-голубые» сыграют против «Ахмата» на своем поле.
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