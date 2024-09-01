Борис Игнатьев ответил, в каком клубе РПЛ собрана лучшая молодёжь

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о составе московского «Локомотива».

«Лучшая молодежь в РПЛ — у «Локомотива». Им доверяют, а они понимают, что от них требует Михаил Галактионов», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Специалист отметил, что самое главное — не потерять молодых талантов, как это часто бывает.

На данный момент подопечные Галактионова занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков в шести встречах.

«Локомотив» примет «Краснодар» в рамках седьмого тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:45 по столичному времени.