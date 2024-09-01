Два пенальти, дебютный гол Маухуба, спасение на 95-й минуте: «Динамо» и «Оренбург» выдали яркую ничью

«Оренбург» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч седьмого тура состоялся 1 сентября на стадионе «Газовик».

Воскресную программу седьмого тура открывали футболисты «Оренбурга» и «Динамо». В этот раз нужно было уложиться в два игровых дня – почти сразу футболистам сборной России ехать в Новогорск, впереди товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. Пока же «динамовцам» нужно поправить турнирное положение, после поражения от «Краснодара» команда выпала из первой тройки.

Но и «Оренбург» задолжал своим болельщикам после серии неудачных результатов. Как показал матч, более мотивированными были хозяева. Практически идеальный первый тайм провели футболисты Деограсии, вчистую переиграв «Динамо». Минус лишь в том, что подвела реализация. Из россыпи голевых моментов реализован только один.

Начали великолепным кроссом справа на Горбани. Иранец открылся к углу вратарской, пробил головой в падении, но немного не попал. Затем уже Сахархизан из глубины вывалился на Лунёва и в касание технично перебрасывал голкипера – опять же выше ворот. Саид исправился в середине тайма, мастерски завершив контратаку. Убрал на замахе защитника, сместился к центру штрафной площади и пробил в противоход Лунёву – 1:0.

Мог и должен был Саид оформлять дубль. Через 10 минут опять прекрасно раскрылась контратака «Оренбурга», два в одного убежали хозяева, Сахархизан однако делиться мячом не стал и пробил точно в Лунёва. Бежавший параллельно Мансилья был очень расстроен. «Динамо» же стало оживать только после перерыва. Личка явно поговорил на повышенных тонах, футболисты его задвигались получше.

Давление «бело-голубых» привело к пенальти. Долго проверяли эпизод, когда Горбани не успел убрать руку после удара Бальбуэна, но в итоге указал арбитр на «точку» и разыгралась ещё большая драма. Тюкавин ударом с 11 метров не смог переиграть голкипера, но Москвичёв после своего сейва попытался вынести мяч подальше, смахнул его в грудь Пересу, от которой тот и закатился в сетку. Обидный автогол – 1:1.

А через пять ещё один пенальти заработали гости. Башич в подкате хотел помешать Карраскалю – пробить не дал, но скосил того в штрафной площади. Теперь уже к «точке» подошёл Маухуб, новичок «Динамо» пробил в штангу, от которой мяч оказался в сетке – 1:2. В концовке ещё и третий мяч побывал в воротах «Оренбурга». После серии рикошетов и отскоков в навале «Динамо» Тюкавин завладел мячом перед пустыми воротами и не промахнулся. Однако счёт не изменился, Константин забрался в офсайд, что после трёх минут проверки заметили арбитры.

А двух голов хватило «Динамо» для волевой победы. «Оренбург» слишком рано прижался к воротам, перечеркнув свой прекрасный первый тайм, но всё-таки спасся на пятой компенсированной минуте. После сейва Москвичёва раскрутилась контратака, в завершении которой Мансилья навесил слева, а подключившийся Перес точно пробил - 2:2. Событийная ничья в Оренбурге!