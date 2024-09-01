​Масалитин: «Гонду реализовал моменты»

Бывший нападающий московских клубов ЦСКА и «Спартак» Валерий Масалитин поделился своим мнением об усилении «Зенита», прежде всего, о нападающем Лусиано Гонде. Аргентинский футболист помог клубу одержать крупную победу над «Пари НН» в очередном, уже седьмом по счёту туре российского чемпионата.

- Естественно, Гонду – это классический центральный нападающий, а никакой не вингер. У него и задатков вингера нет. Лусиано на позиции центрфорварда нашёл свои моменты, реализовал их и помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород», - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

В следующем туре питерский клуб сыграет с московским ЦСКА, это случится четырнадцатого сентября.