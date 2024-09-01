Агент Майсторовича рассказал о состоянии защитника

Агент защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича Александар Важич рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что защитник не попал в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Пресс-служба столичного клуба сообщила, что у 19-летнего игрока проблемы со здоровьем.

«У Милана ничего серьезного, он скорее пропускает матч из-за превентивных мер. Он сможет сыграть уже в следующем матче, все нормально», - приводит слова Важича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Майсторович провел шесть полных матчей и отметился одним голом.