Агент Юндера получил вопрос о «Спартаке»

В прессе появлялась информация о том, что «Спартаку» интересен атакующий полузащитник Дженгиз Юндер из «Фенербахче». Комментарий на этот счёт дал агент Утку Ченикли, который работает с 27-летним футболистом.

«Я не готов комментировать это. Готов ли сам игрок приехать в Россию? Повторюсь, не могу комментировать», - цитирует агента «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дженгиза Юндера в 14 миллионов евро. Ранее футболист поиграл в топ-лигах за «Марсель», «Рому» и «Лестер».

Напомним, что в субботу «Спартак» обыграл на своём поле «Рубин» со счётом 1:0.