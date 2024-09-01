Бывший наставник «Ахмата» Андрей Талалаев может вернуться в грозненский клуб.

Напомним, 1 сентября «Ахмат» объявил о расставании с Магомедом Адиевым.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», сегодня боссы «Ахмата» проводят встречу с Талалаевым, который ранее уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год.

Кроме того, «Ахмат» рассматривает вариант с возможным возвращением Сергея Ташуева, отмечает источник.

На данный момент «Ахмат» идет в зоне прямого вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды всего пять набранных очков в семи сыгранных турах.