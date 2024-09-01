Федотов: Левников правильно назначил первый пенальти в ворота «Оренбурга»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти на 62-й минуте матча седьмого тура чемпионата России между «Оренбургом» и московским «Динамо» в ворота уральской команды.

«Правильное решение принимает Кирилл Левников и назначает 11-метровый удар за игру рукой. Рука игрока ФК «Оренбург», была отставлена в сторону, увеличивала площадь тела и двигалась к мячу», - написал Федотов в своем телеграм-канале.

Константин Тюкавин не реализовал пенальти, но игрок «Оренбурга» отправил мяч в собственные ворота.

За прямой текстовой трансляцией матча между «Оренбургом» и «Динамо» можно следить на сайте LiveResult.ru.