Московское «Динамо» снова заработало пенальти и повело в Оренбурге

Стремительно развиваются события в матче седьмого тура Премьер-лиги «Оренбург» - «Динамо» Москва. Хозяева поля были сильнее в первой половине игры, но после перерыва получили два пенальти в свои ворота и пропустили дважды. Если в первом случае мяч влетел в сетку после парированного удара Константина Тюкавина от Матиаса Переса, то второй гол был традиционным. Эль-Мехди Маухуб с «точки» хладнокровно пробил в левый угол ворот под самую штангу, мяч от стойки зашёл за линию ворот, голкипер угадал направление удара, но уже ничего не мог поделать.

«Динамо» уже ведет и делит второе место в таблице, соперник - 12-е. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.