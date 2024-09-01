Кабутов оценил выступление «Рубина» в нынешнем сезоне

Правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался о результатах казанского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Думаю, в этом сезоне «Рубин» может занять место выше, чем в том. Но посмотрим. Говоря про наши результаты сейчас, хотелось бы лучше», - приводит слова Кабутова «Чемпионат».
Напомним, что вчера, 30 августа, подопечные Рашида Рахимова на выезде потерпели поражение от московского «Спартака» (0:1). На данный момент подопечные Рашида Рахимова занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков. В следующем туре они сыграют на своем поле против «Крыльев Советов».
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