Наставник «Енисея» Андрей Тихонов может вернуться в «Крылья Советов».

Как стало известно Legalbet, в случае отставки Игоря Осинькина новым главным тренером «Крыльев Советов» может стать легенда «Спартака» Андрей Тихонов, работающий в настоящий момент в красноярском «Енисее».

Стоит сказать, что ранее Тихонов уже возглавлял «Крылья Советов» с 2017 по 2018 год.

На данный момент самарский коллектив вместе с Осинькиным занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету шесть зачетных баллов.

Действующий контракт 59-летнего Осинькина с «Крыльями Советов» рассчитан до конца текущего сезона.