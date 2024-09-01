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Тюкавин не забил пенальти, но игроки «Оренбурга» соорудили нелепый автогол

01 Сентября 2024 • 16:33 Комментировать
Оренбург
2:2
Динамо Москва
окончен

«Оренбург» выиграл первый тайм матча седьмого тура Премьер-лиги у столичного «Динамо». После перерыва коллектив Марцела Лички сравнял счет. Был назначен пенальти за игру рукой. Константин Тюкавин с 11-метровой отметки пробил в левый нижний угол, голкипер среагировал и отбил мяч перед собой, после чего в повторном броске пытался выбить его рукой и попал в корпус Матиасу Пересу, который просто внес мяч в сетку своих ворот.

1:1 на табло, «Динамо» с 13 очками делит четвертое место, соперник - девятое. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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