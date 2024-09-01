Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги. Место в воротах хозяев поля займет Сергей Песьяков.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Бабкин, Витюгов, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.

Стартовый состав «Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Гаджиев.

Свисток о начале поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.