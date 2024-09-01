«Соболева будет ждать горячий приём на стадионе «Спартака» — Валерий Новиков

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков высказался о трансфере форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Переход получился немного скандальным, конечно. В Москве теперь его будет ждать горячий прием на стадионе «Спартака», — заявил Соболев «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Соболеву предстоит очень много работы для того, чтобы завоевать место в основе «Зенита».

Накануне 27-летний нападающий сменил «Спартак» на «Зенит», подписав контракт с «сине-бело-голубыми» на три года с возможностью продления.

Ближайший матч «Зенита» состоится 14 августа. В этот день команда Сергея Семака сыграет в гостях с ЦСКА.