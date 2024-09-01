Хлусевич оценил свою форму на старте сезона

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о своей форме на старте сезона.

«Да, немного неудачный. Были определённые личные сложности. Но сейчас всё хорошо», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Стоит отметить, что Хлусевич попал в окончательный список сборной России на сентябрьские сборы, где подопечные Валерия Карпина 5 числа сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня, 7 сентября, встретятся со сборной Таиланда.