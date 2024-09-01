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Юндер не интересен «Спартаку» слухи

01 Сентября 2024 • 16:17 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Турецкий вингер «Фенербахче» Дженгиз Юндер не перейдёт в московский «Спартак».

Ранее появилась информация, что «красно-белые» предложили восемь миллионов евро за 27-летнего игрока.

Как стало известно Metaratings, «Спартак» не интересуется Юндером, несмотря на слухи о возможном трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает поиски вингера в Европе и Латинской Америке.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Деяна Станковича провели семь матчей, в которых смогли набрать 14 очков. Сейчас столичный коллектив находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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Спартак Москва Фенербахче Дженгиз Юндер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Сегодня, 01 Сентября
16:09
Стало известно, где «Спартак» ищет вингера
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