Турецкий вингер «Фенербахче» Дженгиз Юндер не перейдёт в московский «Спартак».

Ранее появилась информация, что «красно-белые» предложили восемь миллионов евро за 27-летнего игрока.

Как стало известно Metaratings, «Спартак» не интересуется Юндером, несмотря на слухи о возможном трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает поиски вингера в Европе и Латинской Америке.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Деяна Станковича провели семь матчей, в которых смогли набрать 14 очков. Сейчас столичный коллектив находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.