​Балахнин прокомментировал отставку Адиева

В российском футболе случилась очередная тренерская отставка, грозненский «Ахмат» покинул Магомед Адиев. Своим мнением о случившемся поделился экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин, он считает, что ничего удивительного в этом нет, так как отставка назревала по неважным результатам грозненского клуба.

- Конечно, результаты такие, что уход Адиева не удивляет. И в первую очередь, говорить нужно даже не о результатах, а об игре команды. Поэтому отставка тренера закономерна, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Сейчас «Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, это единственный клуб, который ещё не выигрывал в нынешнем сезоне.