Стало известно, где «Спартак» ищет вингера

Появилась новая информация о трансферных планах московского «Спартака» на текущий период дозаявок.

По сведениям Metaratings, «красно-белые» продолжают активные поиски левого вингера. Сообщается, что клуб ищет футболиста в Европе и Латинской Америке. При этом источник отметил, что «Спартак» не рассматривает российских игроков на данную позицию.

Стоит сказать, что минувшим летом «Спартак» уже приобрел одного вингера, заплатив пять миллионов евро за Маркиньоса.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в семи матчах.