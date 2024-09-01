Московский «Спартак» рассматривает вариант с покупкой крайнего нападающего «Фенербахче» и сборной Турции Дженгиза Юндера, об этом сообщает Takvim.

По данным источника, столичный клуб сделал официальное предложение в размере восьми миллионов евро, однако турки хотят получить за форвард десять миллионов евро. При этом сообщается, что судьба этого трансфера решится в ближайшие дни.

Контракт 27-летнего футболиста с турецкой командой рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Юндер провел всего 12 минут на поле.

«Спартак» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.